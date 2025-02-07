Беллью оценил шансы Владимира Кличко в потенциальном бою с Усиком

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью поделился мнением о потенциальном поединке между двумя украинцами, Александром Усиком и Владимиром Кличко. Ранее в СМИ не раз сообщалось, что Кличко якобы может возобновить карьеру.

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« Д у м а ю , Владимир бы не победил Александра даже в своём прайме. Для него это неподходящий соперник. К тому же, как мне кажется, Усик не захочет устраивать такой бой», — сказал Беллью на канале SportingTalk в YouTube.

В общей сложности за время карьеры Кличко принял участие в 69 поединках, в которых одержал 64 победы и потерпел пять поражений. На счету Усика 23 победы в 23 боях.