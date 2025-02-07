Экс‑чемпион UFC Доминик Круз объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Доминик Круз объявил о завершении карьеры. Ранее был анонсирован его бой на турнире UFC Fight Night 252, который запланирован на 23 февраля.

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« Я о т д а л э т о м у с п о р т у к а ж д у ю ч а с т и ч к у с е б я з а п о с л е д н и е 2 5 л е т . Я о ч е н ь н а д е я л с я н а п о с л е д н и й б о й , н о , к с о ж а л е н и ю , д в а в ы в и х а п л е ч а з а в о с е м ь м е с я ц е в с т а в я т т о ч к у в к а р ь е р е . Я в л о ж и л в с ё , ч т о у м е н я б ы л о , в п о д г о т о в к у и т р е н и р о в к и к б о я м — с о с р е д о т о ч и в ш и с ь н а к а р д и о и с в о ё м т е л е в т е ч е н и е п о с л е д н е г о г о д а . Н о и н о г д а т е л о п р о с т о н е х о ч е т с о т р у д н и ч а т ь . Б о л ь у ж е н е т а к а я с и л ь н а я , т е п е р ь , к о г д а п л е ч о н а м е с т е , н о в т о р о й в ы в и х о к а з а л с я г о р а з д о с л о ж н е е п е р в о г о . Э т о т с п о р т б ы л д л я м е н я в с е м — о н п о м о г с ф о р м и р о в а т ь м е н я к а к л и ч н о с т ь . С п а с и б о U F C з а с о з д а н и е э т о й п л а т ф о р м ы и з а т о , ч т о о н и п р о л о ж и л и п у т ь д л я т а к и х б о й ц о в , к а к я , и д л я м н о г и х д р у г и х . U F C р а з р у ш и л а б а р ь е р ы и п о д г о т о в и л а п о ч в у н е т о л ь к о д л я н а с , б о й ц о в . О н и т а к ж е п р о л о ж и л и д о р о г у д л я к а ж д о й М М А - о р г а н и з а ц и и , к о т о р а я п о с л е д о в а л а з а н и м и , п р е о д о л е в п о л и т и ч е с к и е п р е п я т с т в и я , ч т о б ы у з а к о н и т ь н а ш с п о р т в С Ш А и т е п е р ь у ж е п о в с е м у м и р у . Я б е з м е р н о б л а г о д а р е н к а ж д о м у , к т о б р о н и р о в а л б и л е т ы , о т е л и и п о к у п а л а в и а б и л е т ы , ч т о б ы п о д д е р ж а т ь м е н я . С п а с и б о в а м з а т о , ч т о б ы л и р я д о м в к а ж д ы й м о м е н т — в к а ж д о й п о б е д е и в к а ж д о м и с п ы т а н и и . В ы с д е л а л и э т о п у т е ш е с т в и е н е з а б ы в а е м ы м . С п а с и б о з а в а ш у л ю б о в ь и п о д д е р ж к у . Я б у д у н е с т и и х с с о б о й в с е г д а . С л ю б о в ь ю , Д о м и н и к » , — о п у б л и к о в а л з а я в л е н и е б о е ц н а л и ч н о й с т р а н и ц е в с о ц и а л ь н о й с е т и X .

Круз провёл 28 боёв в MMA, в которых одержал 24 победы и потерпел два поражения.