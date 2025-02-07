Конор Макгрегор может провести бой на голых кулаках
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор может провести бой на голых кулаках. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.
"Пока не ясно, когда может быть следующий бой в UFC, - сказал собеседник агентства. - В определенной степени это зависит и от лиги. Но есть предложения и по боям в других дисциплинах. К примеру, на голых кулаках. Это вполне реально".
Макгрегору 36 лет. На его счету 22 победы и 6 поражений в ММА. Последний бой в UFC он провел в 2021 году, проиграв американцу Дастину Порье.
Ирландец является совладельцем лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.