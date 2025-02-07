Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор может провести бой на голых кулаках. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

" П о к а н е я с н о , к о г д а м о ж е т б ы т ь с л е д у ю щ и й б о й в U F C , - с к а з а л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а . - В о п р е д е л е н н о й с т е п е н и э т о з а в и с и т и о т л и г и . Н о е с т ь п р е д л о ж е н и я и п о б о я м в д р у г и х д и с ц и п л и н а х . К п р и м е р у , н а г о л ы х к у л а к а х . Э т о в п о л н е р е а л ь н о " .

Макгрегору 36 лет. На его счету 22 победы и 6 поражений в ММА. Последний бой в UFC он провел в 2021 году, проиграв американцу Дастину Порье.

Ирландец является совладельцем лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.