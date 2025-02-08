Чимаев высказался о получении гражданства ОАЭ

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев высказался о получении гражданства Объединенных Арабских Эмиратов. Его слова приводит Sport24.

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Он отметил, что ОАЭ всегда ему помогают.

« С е й ч а с А б у - Д а б и с т а л в а ж н о й ч а с т ь ю с п о р т а , т а м п о с т о я н н о п р о х о д я т с п о р т и в н ы е м е р о п р и я т и я » , — з а я в и л Чимаев.

Боец добавил, что у него никогда не было шведского паспорта.

« В Ш в е ц и и у м е н я д р у з ь я , я л ю б л ю Ш в е ц и ю . Л ю б л ю с в о ю р о д и н у , Р о с с и ю , л ю б л ю О А Э . Ч е л о в е к м и р а » , — з а я в и л с п о р т с м е н .

31 января Чимаев сообщил о получении паспорта ОАЭ. «Буду стараться изо всех сил, чтобы страна гордилась мной», — отметил спортсмен. Спортсмен родился в Чечне, однако в 16-летнем возрасте переехал в Швецию.