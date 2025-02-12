Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф заявила о намерении подать в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA).

Ранее стало известно, что IBA намерена подать жалобу генеральному прокурору Швейцарии на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить Линь Юйтин из Тайваня и Иман Хелиф из Алжира до участия в женском боксерском турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

IBA в 2023 году отстранила Линь Юйтин и Хелиф во время чемпионата мира в Индии из‑за несоответствия критериям допуска. В результате гендерного теста было доказано, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы. В том же году сессия МОК исключила IBA из олимпийского движения, а затем МОК допустил Линь Юйтин и Хелиф до Олимпиады. В итоге обе спортсменки завоевали золотые медали.