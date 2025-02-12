Олимпийская чемпионка Хелиф намерена подать в суд на IBA
Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф заявила о намерении подать в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA).
Ранее стало известно, что IBA намерена подать жалобу генеральному прокурору Швейцарии на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить Линь Юйтин из Тайваня и Иман Хелиф из Алжира до участия в женском боксерском турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
IBA в 2023 году отстранила Линь Юйтин и Хелиф во время чемпионата мира в Индии из‑за несоответствия критериям допуска. В результате гендерного теста было доказано, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы. В том же году сессия МОК исключила IBA из олимпийского движения, а затем МОК допустил Линь Юйтин и Хелиф до Олимпиады. В итоге обе спортсменки завоевали золотые медали.
— Восемь лет я боролась за свою мечту — восемь лет жертв, дисциплины и упорства, чтобы стоять на олимпийской сцене и с гордостью представлять свою страну, и я продолжу стоять твердо перед лицом любых испытаний. В течение двух лет я шла по сложному пути, в то время как мое имя и имидж использовались без разрешения для продвижения личных и политических интересов путем распространения беспочвенной лжи и дезинформации. Но молчание для меня больше не вариант. Международная боксерская ассоциация (IBA), организация, с которой я больше не связана и которая больше не признана Международным олимпийским комитетом, снова выдвинула беспочвенные обвинения, которые являются ложными и оскорбительными, используя их для продвижения своих интересов. Это вопрос, который касается не только меня, но и более широких принципов справедливости и надлежащей правовой процедуры в спорте. Моя команда внимательно изучает ситуацию и примет все необходимые юридические меры для обеспечения соблюдения моих прав и принципов честной конкуренции, — написала Хелиф в социальной сети.