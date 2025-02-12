Бетербиев сравнил себя с Мохаммедом Али

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев сравнил себя с бывшим американским боксером Мохаммедом Али. Слова россиянина приводит «Чемпионат».

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Он вспомнил, что американец мог предсказать, в каком раунде закончит бой.

« Я н е т а к о й х о р о ш и й б о к с е р , у м е н я н е т т а к и х с п о с о б н о с т е й , п о э т о м у г о т о в л ю с ь н а в с ю д и с т а н ц и ю . Н и к о г д а н е б ы л о т а к о г о , ч т о б ы я г о т о в и л с я к о г о - т о ф и н и ш и р о в а т ь в о п р е д е л е н н о м р а у н д е » , — з а я в и л Бетербиев.

Ранее Бетербиев объяснил превосходство российских боксеров над американскими.

« У м е н я б ы л а д о л г а я к а р ь е р а п о л ю б и т е л я м . И д а ж е к о г д а т ы у ч а с т в у е ш ь в т у р н и р а х в Р о с с и и , э т о о ч е н ь т р у д н о . Н а л ю б о м у р о в н е » , — з а я в и л с п о р т с м е н .

12 октября 2024 года Бетербиев в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе победил соотечественника Дмитрия Бивола. 22 февраля россияне проведут реванш.