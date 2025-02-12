Бетербиев сравнил себя с Мохаммедом Али

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев сравнил себя с бывшим американским боксером Мохаммедом Али. Слова россиянина приводит «Чемпионат».

Бетербиев сравнил себя с Мохаммедом Али
© Lenta.ru

Он вспомнил, что американец мог предсказать, в каком раунде закончит бой.

«Я не такой хороший боксер, у меня нет таких способностей, поэтому готовлюсь на всю дистанцию. Никогда не было такого, чтобы я готовился кого-то финишировать в определенном раунде», заявил Бетербиев.

Ранее Бетербиев объяснил превосходство российских боксеров над американскими.

«У меня была долгая карьера по любителям. И даже когда ты участвуешь в турнирах в России, это очень трудно. На любом уровне», заявил спортсмен.

12 октября 2024 года Бетербиев в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе победил соотечественника Дмитрия Бивола. 22 февраля россияне проведут реванш.

Бокс/MMA
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Мохаммед Али