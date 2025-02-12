Интервью с хедлайнером турнира ММА Серия-88 Дмитрием Веженко

17 февраля в Москве состоится турнир ММА Серия-88, которым одна из самых бурно развивающихся российских организаций откроет 2025 год. Это будет очередное мероприятие лиги, которое в своих стенах примет гастрономический театр “Одеон”. Организаторы запланировали восемь поединков высочайшего уровня от бойцов из шести разных государств, а возглавит турнир поединок тяжеловесов между Дмитрием Веженко и Дмитрием Тебекиным.

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Оба идут на победах в ММА Серии и представляют собой грозную силу. Веженко в конце 2024 года одолел опасного соотечественника Вячеслава Скотникова, а Тебекин на последнем турнире минувшего сезона красиво нокаутировал бразильца Тьяго Кардосо.

© Пресс-служба

Для 44-летнего Веженко предстоящий бой с Тебекиным станет третьим в ММА Серии. Опытный тяж из города Абакан отлично зарекомендовал себя в лиге и его можно считать одним из людей, за кем публика наблюдает с особым интересом. Дмитрий представляет город Абакан и команду “Шторм” (филиал в Хакасии) и имеет прекрасную любительскую базу. Вообще, это человек удивительного жизненного опыта, которому довелось попробовать свои силы в самых разных спортивных дисциплинах (не только боевых). Веженко является Мастером спорта по пяти видам, а в некоторых из них он – Заслуженный мастер. Кроме того, Дмитрий долгое время успешно занимался легкой атлетикой и многого достиг на региональном уровне. Также у него есть опыт службы в спецподразделениях, а сейчас Веженко содержит собственное охранное агентство в Абакане. О своей интересной и насыщенной судьбе Дмитрий рассказал в интервью, посвященном его предстоящему поединку против Тебекина.

Как ты попал в спорт? Какая боевая дисциплина стала для тебя первой в жизни?

- Первой стал бокс. Попал я в спорт случайно. Пришел в 16 лет боксом заниматься, а мне сказали: «Ты уже старый, или отсюда», а я так подумал: «Ну ладно, старый и старый». Пошел заниматься легкой атлетикой. В легкой атлетике набегался, напрыгался, устроился в спецподразделение и думаю: все равно физическая форма – это же не только бегать и прыгать, драться тоже надо уметь, пойду подерусь маленько. Выполнил Мастера спорта, а потом дальше пошло-поехало.

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Расскажи о своих регалиях.

- Я Заслуженный мастер спорта РФ по универсальному бою. По боксу я Мастер спорта. Я по пяти дисциплинам Мастер спорта.

- Какими видами спорта ты занимался в юности?

- Боевыми видами спорта я вообще начал в 20 лет заниматься. Даже в 21. Очень поздно. Ну, а так я в деревне жил. У нас вообще спорта не было никакого. Так, рыбалка, охота, хозяйство. Не было никакого развития. Ну, на волейбол раз в неделю ходили. Вот потом в город приехал, на бокс пошел, а они такие все: «А ты старый». Ну ладно, старый и старый. Пойду легкой атлетикой заниматься. Вот два раза чемпионат России выиграл по легкой атлетике. Я многоборец, а со временем добавилась дисциплина – прыжки с шестом, когда уже старше был. Пока молодой был, вроде бы справлялся, а потом добавился прыжок с шестом, и я упал там, в лузу не попал, травму колена получил и сказал себе, что легкая атлетика – не мое. Они меня все заставляли ядро толкать, я вот толкнул ядро – по-моему рекорд Хакасии установил, чуть-чуть до Мастера спорта мне не хватило. 20 сантиметров, по-моему. И все, не мое – легкая атлетика, думаю. Начал драться.

© Пресс-служба

Как ты понял, что бокс – это твое и пошел в секцию?

- А я драться любил. Всегда это было. Драться любил с детства. Честно скажу, дело было, я легкой атлетикой занимался, у меня был пацаненок знакомый – боксер. И у них в секции по пятницам спарринги были, так я туда просто приходил подраться. По-деревенски, не изучая ничего.

В детстве ты жил в деревне, почему решил перебраться в город?

- Я поступил в университет и закончил, пять лет свои отучился. Пока учился, я выступал. А потом думаю, в армию надо идти. А у меня знакомый работал в СОБРе, говорит: “А чего тебе в армию идти? Пойдем к нам сразу служить”. Я думаю: «Давай попробуем». И все, устроился, отпахал свои 17 лет. Я молодым пришел же, получается, с четвертого курса я уже сдавал зачеты, все сдал и туда пошел.

Как тебе удавалось все совмещать?

- Получалось так, что я после работы ехал на тренировку и занимался. У меня тренер очень хороший был, Николай Федорович Дружинин, он видел во мне потенциал. Если уставший, он говорил: «Я вижу, что ты сегодня никакой вообще. Давай-ка сегодня разминайся, растягивайся, на лапах поработай и домой шуруй». Он не перегружал меня, не было стимула меня загонять. Я по России несколько раз по боксу выступал, Сибирь выигрывал. Хорошо выступал. Ну видите, бокс – такой вид спорта: если тебя сверху никто не тянет, не протежирует, никто тебя из простой деревни не вытянет.

Как оцениваешь своего предстоящего соперника Дмитрия Тебекина?

© Пресс-служба

- Это я вам расскажу после боя, хорошо? Потому что вот так вот говорить, на человека загадывать – это как-то не по мне. Некоторые, знаете, обзывают друг друга до боя, а потом такой парень проиграет, стоит, лицо опустит… Я не привык к такому. Думаю, Тебекин – нормальный боец, с которым мы закатим офигенный поединок. Покажем публике, как драться надо. И он готовится, как и я. Это же тяжелый вес, всякое может случиться на любой секунде. Тут даже можно весь бой проигрывать, а где-то потом случайно выпустить и…

© Пресс-служба

Бой Дмитрия Веженко и Дмитрия Тебекина станет главным событием турнира ММА Серия-88, который состоится 17 февраля в Москве, в стенах гастрономического театра “Одеон”. Начало в 19:00 часов. Также участниками турнира станут яркие представители лиги: Шамиль Исмаилов, Арисмарель Сантос, Евгений Мякинкин, Исраэль Фигейра и другие. Прямую трансляцию турнира ММА Серия-88 можно посмотреть на канале MMA-TV.COM или на официальном сайте лиги.