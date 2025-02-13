Бивол одной фразой описал первое впечатление от США

Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью YouTube-каналу The Ring поделился воспоминаниями от поездки в США.

Спортсмен описал первые впечатления фразой «черт, как же здесь грязно!». При этом он заявил, что американцы более свободные и расслабленные, и подчеркнул, что в стране есть много возможностей.

Ранее Бивол назвал цель на реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым. Спортсмен заявил, что должен стать намного лучше. Поединок между ними пройдет 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

12 октября 2024 года Бетербиев победил Бивола в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.