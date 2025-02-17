В команде Федора Емельяненко ответили на приглашение Макгрегора в его лигу

В команде российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко ответили на приглашение бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора в лигу по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship. Об этом сообщает ТАСС.

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В команде заявили, что у Емельяненко нет планов по выступлению в промоушене.

Ранее Макгрегор анонсировал подписание Федора Емельяненко в Bare Knuckle FC. Он заявил, что это должно произойти в скором времени.

Макгрегор стал совладельцем лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship в апреле 2024 года. По условиям сделки компания Конора McGregor Sports and Entertainment становится совладельцем BKFC, а компания Triller остается держателем контрольного пакета акций промоушена.