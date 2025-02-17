Бивол сравнил удар Бетербиева и Канело

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол сравнил своих соперников, соотечественника Артура Бетербиева и мексиканца Сауля Альвареса.

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« Б ь ё т л и Бетербиев тяжелее, чем Канело? Конечно, его удары тяжелее от природы. Ему не нужно прикладывать большие усилия, чтобы ударить тяжело. Других бойцами приходится напрягаться, чтобы удар стал тяжёлым», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Manouk Akopyan.

Напомним, реванш Бетербиев – Бивол состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.