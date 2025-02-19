Прокурор раскрыл подробности дела об убийстве бойца ММА

На суде по делу об убийстве бойца MMA Магомеда Мутаева выяснилось, что обвиняемый Надырхан Кадирханов подвергся жестокому нападению со снятием скальпа со стороны Мутаева и его друзей за месяц до трагического инцидента.

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В Ленинском районном суде Махачкалы начался процесс по делу 19-летнего Надырхана Кадирханова, обвиняемого в убийстве 21-летнего бойца MMA Магомеда Мутаева. Прокурор представил в суде детали, указывая, что за месяц до трагедии Мутаев вместе с другом снял скальп с Кадирханова, что стало мотивом для последующих событий, передает РИА «Новости».

По информации гособвинителя, 31 декабря 2023 года Мутаев и его товарищ Абдулмуслимов заманили Кадирханова в квартиру в Махачкале. Они обвинили его в оскорблении отца Мутаева и жестоко избили, сняв с его головы кожу вместе с волосами.

Напомним, в ночь на 1 февраля 2024 года возле жилого дома, расположенного по Гапцахской улице в Махачкале, был застрелен 21-летний боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев.