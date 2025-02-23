Бивол прокомментировал победу над Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал победу над соотечественником Артуром Бетербиевым в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что счастлив.

«Если быть честным, я проиграл первый бой. И, как будто бы, мне стало легче, проще. Надеюсь, что я сделал достаточно. Я был просто лучше, легче, расслабленнее. Я очень хотел добыть эту победу», — заявил Бивол.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением.

Бивол победил Артура Бетербиева, став обладателем титула абсолютного чемпиона мира

В первом поединке, который прошел в октябре прошлого года, Бетербиев оказался сильнее Бивола. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.