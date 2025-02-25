Дана Уайт сказал, кто должен стать следующим соперником Двалишвили

Генеральный директор UFC Дана Уайт считает, что следующим соперником действующего чемпиона организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили должен стать американец Шон О’Мэлли.

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«Они хотят драться друг с другом. Думаю, болельщики тоже хотят, чтобы они встретились в реванше», — приводит слова Уайта пресс-служба UFC.

Отметим, что в случае организации поединок Двалишвили и О’Мэлли станет реваншем. Первый поединок бойцов состоялся на турнире UFC 306 в сентябре и завершился победой представителя Грузии единогласным судейским решением.