Кадыров прокомментировал поражение Бетербиева в реванше с Биволом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал поражение российского боксера Артура Бетербиева в реванше с соотечественником Дмитрием Биволом.

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«Да, сегодня в рекорде Артура появилось одно поражение. Но дух чемпиона не сломить одним вечером», — заявил спортсмен.

Он пожелал Бетербиеву ярких побед и успеха.

Ранее Бивол прокомментировал возможность проведения третьего боя с Бетербиевым. Спортсмен заявил, что хотел бы провести такой поединок.

Поединок между Биволом и Бетербиевым прошел в ночь на воскресенье, 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв реванш за поражение в октябре прошлого года.