Назван следующий соперник Бивола

Всемирный боксерский совет (WBC) назначил обязательного претендента для абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Об этом сообщается на сайте организации.

«Дмитрий Бивол должен провести следующий бой против Дэвида Бенавидеса», — говорится в заявлении WBC.

Непобежденный американец имеет в активе 30 побед.

Ранее Бивол оценил возможность проведения третьего боя с соотечественником Артуром Бетербиевым. Спортсмен заявил, что хотел бы провести такой поединок.

Второй бой между Биволом и Бетербиевым прошел в ночь на 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв реванш за поражение в октябре прошлого года.