Сергей Павлович раскрыл, когда планирует провести следующий поединок в UFC
Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович раскрыл, когда планирует провести следующий поединок в промоушене UFC.
«Мой следующий бой произойдёт скорее всего в конце лета. Локация пока неизвестна. Если будет в США, то придётся решать визовый вопрос. На самом деле без разницы, где он пройдёт, кто будет соперником. Главное пройти хороший тренировочный лагерь и в путь! Только в путь! Если удастся следующий бой выиграть красиво нокаутом, то организация может предоставить ещё один титульный шанс», — сказал Павлович в эфире канала «РБ Спорт».