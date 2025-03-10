Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко перенес операцию. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмену сделали операцию на позвоночнике. Она прошла успешно. Отмечается, что боец находится в сознании.

Ранее Емельяненко рассказал о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Боец добавил, что ему требуется операция и реабилитация, на которую уйдет 10 месяцев.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.