UFC анонсировал бой Кори Сэндхаген – Дейвисон Фигейреду

Бойцовский промоушен UFC анонсировал главный поединок турнира, который состоится 4 мая в городе Де-Мойн (США).

© Чемпионат.com

Бывший чемпион организации в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду (24-4-1) сразится с американцем Кори Сэндхагеном (17-5).

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре, Фигейреду уступил единогласным судейским решением российскому экс-чемпиону Петру Яну.

Сэндхаген не выступал с августа, когда на UFC on ABC 7 проиграл единогласным решением россиянину Умару Нурмагомедову.