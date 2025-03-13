Анкалаев: мой реванш с Перейрой не пройдет всю дистанцию

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев проанализировал свой бой с представителем Бразилии Алексом Перейрой, который состоялся 9 марта на UFC 313. А также высказался насчёт потенциального реванш с Поатаном.

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