Чемпиона мира по боксу, разбившего яйцо о голову соперника, оштрафовали

Британский совет по контролю за боксом (BBBoC) оштрафовал чемпиона мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBO) в среднем весе британца Криса Юбенка‑младшего за поведение во время битвы взглядов перед боем с Конором Бенном.

Бой между Юбенком и Бенном пройдет 26 апреля в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур». В конце февраля Юбенк разбил о голову Бенна куриное яйцо во время битвы взглядов. Это едва не привело к драке, которой помешала охрана.

— После слушаний с участием стюардов Британского совета по контролю за боксом было установлено, что Крис Юбенк‑младший нарушил правило 25 (неправомерное поведение) на пресс‑конференции в Манчестере, посвященной бою против Конора Бенна. В связи с этим стюарды оштрафовали его на 100 тысяч фунтов стерлингов (около 130 тысяч долларов), — приводит Sky Sports заявление BBBoC.

Промоутер Юбенка Бен Шалом заявил Sky Sports, что наказание «чрезмерное и смехотворно несоразмерное», а также добавил, что его клиент намерен подать апелляцию на данное решение.

Юбенк и Бенн должны были провести бой еще в 2022 году, но тогда поединок отменили из‑за проваленного Бенном допинг‑теста. Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что, вероятно, запрещенное вещество попало в организм боксера после употребления яиц.