Чавес дал прогноз на бой Кроуфорда и Канело

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, мексиканец Хулио Сезар Чавес высказался о возможном поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и соотечественником Саулем Альваресом.

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«Канело нокаутирует его за шесть или семь раундов. Кроуфорд хороший боец, но существуют весовые категории», — сказал Чавес в интервью YouTube-каналу ES News.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).