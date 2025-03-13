В боксе можно заработать больше? Почему блогеры идут в единоборства

Джейк Пол протоптал дорогу в мир спорта.

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В предстоящие выходные в Кишиневе состоится необычный вечер профессионального бокса. В одном из медийных поединков выступит популярный российский блогер Даня Милохин, которому предстоит встретиться с местным блогером Василе Жосаном. Турнир начнётся 15 марта в 18:00 мск, прямую трансляцию можно посмотреть на Feafights.tv.

В последние годы всё больше блогеров стремится уйти в профессиональный бокс. В России в конце нулевых была попытка создать целое шоу – «Король ринга», в котором артисты, музыканты, ведущие и другие популярные звёзды шоу-бизнеса выходили в ринг и боксировали друг с другом. Шоу продлилось год и было заточено, конечно, больше под развлекательный формат, а не под спортивный.

Однако сейчас блогеры стремятся попасть именно в профессиональный бокс. Протоптали эту дорогу братья Пол – Джейк и Логан, известные блогеры с миллионной аудиторией. Началось всё ещё в 2018 году с боксёрских поединков братьев с другими известными блогерами – Джо Веллером, KSI и Deji. Да, это вызывало определённый интерес у их целевой аудитории, но в мире бокса братья Пол засветились гораздо позже.

Первым «звоночком» стал поединок Логана Пола с легендарным Флойдом Мейвезером. Флойд на тот момент уже давно завершил карьеру и промышлял различными выставочными боями, за которые неплохо зарабатывал. За бой с блогером Флойд заработал порядка $ 65 млн – безумие. Логан получил меньше, это было изначально прописано в контракте, но речь всё равно шла о миллионах долларов – далеко не каждый чемпион мира зарабатывает такие деньги.

После этого в профессиональный бокс «окунулся» и Джейк Пол, который сделал себе имя на боях со звёздными пенсионерами из мира ММА. Под раздачу попали Тайрон Вудли, Бен Аскрен, Андерсон Сильва и Нейт Диаз – со всеми Пол разобрался и набрал невероятную популярность. Популярность эта перешла все границы, когда на бой с блогером согласился 58-летний Майк Тайсон. Этот бой стал самым транслируемым спортивным мировым событием в истории – трансляцию посмотрели 108 млн человек.

Конечно, Пол переквалифицировался из блогера в боксёра в том числе и из-за финансовой составляющей. Джейк с такой аудиторией в интернете точно не бедствовал и до боксёрской славы, но поединки позволили Полу зарабатывать гораздо больше. Уже в своём первом официальном бою Джейк заработал $ 1 млн, бои с баскетболистом Нейтом Робинсоном и братом Тайсона Фьюри – Томми Фьюри – принесли блогеру по $ 10 млн каждый. Ну а за исторический поединок против Тайсона он заработал баснословные $ 40 млн – больше, чем зарабатывают Бивол и Бетербиев, например, за очный бой.

И, конечно, Пол создал прецедент, которого ещё не было в профессиональном спорте. Парень из интернета на сегодняшний день является чуть ли не главным лицом бокса, с ним хотят драться и Артур Бетербиев, и Сауль Альварес, и Конор Макгрегор, а гонорары Пола просто астрономические – про блогерскую деятельность можно забыть. Поэтому и другие блогеры пытаются повторить его путь. Тот же KSI, например, 29 марта подерётся с другом Конора Макгрегора Диллоном Дэнисом. Другие представители интернета тоже стремятся попасть в индустрию бокса, думая, что это лёгкие деньги.

Однако Пол – это отдельный случай. Естественно, другие блогеры и близко не получают тех денег, которые зарабатывает Джейк. Например, Даня Милохин говорил, что за дебютный бой заработал около $ 10 тыс. – копейки по сравнению с гонорарами американца. Но и спортивный путь Милохина только начинается. Да, боксирует он с такими же блогерами, однако и Пол начинал именно с этого – и теперь на вершине. Кто знает, может, через несколько лет и Даня будет выступать на таком уровне и зарабатывать миллионы долларов – ещё пару лет назад о подобном и подумать было нельзя, а теперь это не выглядит чем-то сверхъестественным. Вот только для этого нужно пахать и пахать – как в спортивном плане, так и в медийном.