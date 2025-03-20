Будущее UFC в тумане. Лига с трудом «продает» турниры без новых звезд

Проблемы не только с посещаемостью, но и с телевизионным интересом.

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Дела UFC с каждым годом всё туманнее. Кажется, эпоха Конора Макгрегора официально закончилась. Даже самые оптимистичные фанаты Ноториуса перестают верить в то, что ирландец всё-таки вернётся в клетку. Поэтому лиге приходится искать новые громкие имена. Конечно, промоушен имеет целую россыпь звёзд, чемпионов. Вот только продавать бои и турниры, как раньше, уже не получается. Арены стали заполняться целиком намного реже, а количество платных трансляций постоянно падает. Видимо, совсем скоро лиге придётся выдумывать что-то неожиданное и экстраординарное, чтобы вновь приковать внимание публики к своим событиям.

Интернет-портал Boxing Kingdom собрал очень интересное исследование, которое было сосредоточено на анализе продаж PPV-трансляций. В тексте использовалась инсайдерская информация. И аналитики пришли к неутешительным выводам:

«Новые отчёты свидетельствуют о том, что продажи платных трансляций UFC снижаются с тревожной скоростью, гораздо быстрее, чем ожидалось ранее».

Конечно, можно немного усомниться в этой информации в силу того, что имя инсайдера не было названо. Но она вряд ли может показаться неправдоподобной. Действительно, все рекорды ставил Макгрегор. Именно Конор навсегда останется главной суперзвездой UFC с точки зрения прибыли. За девять турниров он продал суммарно 13,6 млн платных трансляций. Для понимания, один Макгрегор принёс за всю историю лиги примерно 12% общей выручки. Достаточно просто вдуматься в эти цифры, чтобы осознать всю ситуацию. Ноториус – идеальный шоумен и фантастический бизнесмен. И это он доказывал на протяжении всей карьеры. Поэтому лига в определённый момент оказалась в заложниках его таланта.

Безусловно, самым кассовым оказался поединок с Хабибом, который набрал 2,4 млн продаж платных трансляций. А если переводить на деньги… $ 86,4 млн, чего в организации до этого момента не видели никогда. Помимо поединка с Хабибом, у Конора было ещё несколько сверхудачных поединков в плане PPV-продаж. Это и противостояния с Дастином Порье ($ 1,8 млн и $ 1,6 млн), и два поединка с Нейтом Диазом ($ 1,65 млн и $ 1,5 млн). К сожалению, сейчас сложно представить, что кто-то из бойцов сможет раскрутить противостояние настолько, чтобы поставить новый рекорд. Ну или хотя бы приблизиться к предыдущему. Кажется, между теми и нынешними показателями – настоящая пропасть.

А теперь можно посмотреть на выручку турниров и понять, что ситуация действительно усугубляется. Грандиозный UFC 306 в «Сфере» собрал $ 22 млн, UFC 309 с боем Джона Джонса и Стипе Миочича – $ 17 млн. А UFC 312… всего лишь $ 7 млн. Остаётся лишь признавать, что с каждым крупным турниром прибыль организации идёт на спад. И, к сожалению, особенных предпосылок к исправлению ситуации прямо сейчас не видно. Конечно, большие надежды возлагаются на возможное противостояние Ислама Махачева и Илии Топурии. Парни неплохо прогревают поединок, могут собрать приличную аудиторию. Но есть ощущение, что показатели поединка Конора и Хабиба так и останутся в световых годах.