Боец UFC Конор Макгрегор заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Ирландии. Грядущие выборы в стране пройдут в ноябре этого года.

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На своей странице в социальной сети Х Макгрегор уже успел порассуждать о том, из чего будет состоять его предвыборная кампания.

По мнению бойца, Ирландия должна полностью реализовать Миграционный пакт Евросоюза (ЕС) к 12 июня 2026 года. Этот закон заставит государства-члены более равномерно распределять расходы и усилия по приёму мигрантов и реформировать процедуры предоставления убежища и пограничной безопасности ЕС. Макгрегор уверен, что он вступит в силу в июне 2026 года.

Он уверен, что никто не сможет выступить против такой законодательной инициативы.

— Ирландия, выбор за тобой, и он прост. Голосуй за меня как за своего президента, и мы вместе спасем Ирландию!, — заключил Макгрегор в своем посте в социальной сети Х.

Ранее польский националист Гжегож Браун, который гасил огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента, заявил, что собирается баллотироваться на пост президента страны. До этого Гжегож Браун охарактеризовал кредит Европейского союза Украине, финансируемый за счет доходов от замороженных активов России, как грабеж. А последний предоставленный кредит Киеву представляет собой бомбу замедленного действия.