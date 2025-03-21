Украинский боец UFC дисквалифицирован на два года

Украинский боец смешанных единоборств Данило Воеводкин дисквалифицирован на 24 месяца. Об этом информирует пресс-служба UFC.

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Сообщается, что допинг-проба спортсмена, взятая 17 октября 2024 года, дала положительный результат на наличие мельдония – вещества, внесённого в список запрещённых в промоушене Даны Уайта.

24-месячная дисквалификация Воеводкина началась 10 ноября прошлого года, в день, когда он был временно отстранён от участия в поединках.

Воеводкин не провёл ни одного поединка в UFC. В лигу он пробился за счёт победы в претендентской серии Даны Уайта.