Глава PFL намекнул, что готов заплатить Джонсу $50 млн за бой с Нганну

Основатель бойцовского промоушена PFL Донн Дэвис заявил, что чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс может получить $ 50 млн за потенциальный поединок с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

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«Я знаю, каким путём Джон Джонс может получить $ 50 млн – Фрэнсис Нганну. Чтобы определить настоящего чемпиона в тяжёлом весе и первого номера P4P. Это был бы поединок десятилетия для фанатов MMA», — написал Дэвис в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее временный чемпион UFC британец Том Аспиналл заявил, что Джонс три года избегал поединка с Нганну.