Емельяненко ответил, продолжит ли карьеру

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал о том, что не может ходить после операции на позвоночнике, но планирует продолжить карьеру. Его слова приводит ТАСС.

«Каждый день делаю физические упражнения и потихоньку все увереннее становлюсь на ноги. Врачи дают утешительные, замечательные и положительные прогнозы. Собираюсь продолжать спортивную карьеру, невзирая на советы врачей», — заявил Емельяненко.

Он также отметил, что после проведенной в НИИ имени Н.В. Склифосовского операции на позвоночнике, пока не может ходить и передвигается на кресле-каталке.

29 марта должен был состояться поединок между Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым. 5 марта Емельяненко сказал, что поединок отменяется или переносится из-за того, что у него отнялись ноги.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе 43-летнего Александра Емельяненко 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.