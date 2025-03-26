Артем Вахитов рассказал, почему не подписал контракт с UFC.

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В октябре прошлого года Вахитов поучаствовал в отборочном турнире UFC (Dana White’s Contender Series), победив Ислема Машрафа нокаутом в первом раунде.

«Согласно правилам DWCS, мне могли предложить только стандартный контракт новичка. Моя команда пыталась изменить условия во время переговоров, но ничего не вышло. Хочу сразу заявить, что не имею ничего против подхода UFC – уважаю их правила. Но у меня есть семья, которую нужно содержать. Карьера профессионального бойца коротка – из нее нужно выжать максимум», – сказал бывший чемпион Glory в полутяжелом весе Артем Вахитов.

Ранее стало известно, что Вахитов вернется в кикбоксинг и проведет титульный поединок против Рико Верховена.