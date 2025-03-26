Комментатор UFC допускает, что Нганну вернется в промоушен

Комментатор UFC Джон Аник не исключает, что Фрэнсис Нганну вернется в промоушен.

© Sports.ru

«Я считаю, что Дана Уайт умеет прощать. Он человеколюб, поэтому однажды это [возвращение Нганну] произойдет. Время лечит. Думаю, что дверь для Нганну снова откроется – и это будет огромным событием. Только подумайте о потенциальном поединке Нганну и Тома Аспиналла, который может состояться через несколько лет. В тяжелом весе не так много больших имен – а людей такого калибра, как Нганну, нет вообще», – сказал комментатор UFC Джон Аник.

Нганну покинул UFC в январе 2023 года. Сейчас он находится под контрактом с PFL, где ему принадлежит пояс чемпиона Super Fights в тяжелом весе.