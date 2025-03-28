Британский промоутер призвал Усика уйти из бокса

Британский промоутер Эдди Хирн на YouTube-канале IFL TV призвал украинца Александра Усика уйти из бокса.

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«Я считаю, Усик должен уйти на пенсию. Он навсегда останется величайшим в истории. Но вдруг немного постарел, бои против Фьюри сказались на твоем здоровье. И ты проигрываешь Дюбуа. Эдак можно обосраться, не так ли?» — сказал Хирн.

Украинец в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.