«Говорю как специалист». Штырков заподозрил Перейру в употреблении допинга
Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков считает, что чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра может употреблять допинг.
«У меня есть вопросы. Вот смотрю на Джона Джонса и понимаю, за счет чего он поднялся в тяжелый вес. Жопка, пузико… Вот это все. Это да. И смотрю на Перейру. И тоже понимаю, за счет чего он поднялся в полутяжелый вес. Чтобы его рост снабдить мышечной массой, нужно ее чем-то питать, расти и гипертрофироваться. Это точно не от макарон происходит. Говорю как специалист», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.