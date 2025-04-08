Солдаты ВСУ, принимавшие участие во вторжении в Суджу Курской области, признавались, что не желают воевать, заявила в интервью ТАСС местная жительница пенсионерка Любовь Евдокимовна.

По ее словам, она столкнулась с бойцами вооруженных сил Украины, когда те подъехали к ее двору на БТР. В общей сложности было около 15 военнослужащих украинской армии.

«Я с ними (говорю): "Ну скажите, чего вы пришли? С бабушкой воевать?". Они говорили: "Мы не хотим тоже воевать. Домой хочется"», — поделилась подробностями разговора с солдатами ВСУ женщина.

Ранее стало известно, что некоторые жители Курской области отказываются покидать приграничье. Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Имам» рассказал о хитрости, на которую пришлось пойти, чтобы убедить мирное население эвакуироваться. По его словам, для того, чтобы убедить жителей покинуть опасную зону, он рискнул привезти сына и дочь тех, кто отказывался эвакуироваться. Встретившись с родными, пережившие оккупацию люди после недолгих уговоров согласились уехать из приграничья.

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