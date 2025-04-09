Рой Джонс сравнил Овечкина с Мохаммедом Али

Рой Джонс сравнил Александра Овечкина с Мохаммедом Али.

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В воскресенье нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу голов в регулярных чемпионатах.