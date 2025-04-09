Рой Джонс: «Со временем Овечкин может сравняться по уровню влияния с Мохаммедом Али»

Sports.ru

Рой Джонс сравнил Александра Овечкина с Мохаммедом Али.

Рой Джонс сравнил Овечкина с Мохаммедом Али
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В воскресенье нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу голов в регулярных чемпионатах.

«Овечкин установил уникальное достижение – это бесспорно. У нас в боксе был человек с уникальным достижением – это Роки Марчиано. Но вот по всем компонентам неоспоримым лидером был и есть Мохаммед Али. Думаю, что со временем Овечкин может сравняться с ним по уровню влияния», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
Бокс/MMA
Мохаммед Али