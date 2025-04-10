Джордж Камбосос сразится за титул чемпиона мира 15 июня

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос (22-3, 10 KO) сразится с действующим обладателем титула IBF в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг) американцем Ричардсоном Хитчинсом (19-0, 7 KO), сообщает издание The Ring.

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Поединок состоится 15 июня на Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США).

Ричардсону Хитчинсу 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году и в декабре сразился за чемпионский титул, одолев раздельным судейским решением австралийца Лиама Паро.

Джорджу Камбососу 33 года. Австралиец выступает с 2013 года. В ноябре 2021 года стал объединенным чемпионом мира, победив раздельным решением американца Теофимо Лопеса.