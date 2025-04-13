Американец Рейес нокаутировал Крылова в первом раунде на турнире UFC 314

Российский боец‑полутяж Никита Крылов потерпел поражение от американца Доминика Рейеса на турнире UFC 314, который проходит в Майами (США). Бой Крылова состоялся в рамках основного карда и завершился уже в первом раунде. Рейес нокаутировал россиянина ударом в челюсть, поймав на противоходе. 32‑летний Крылов потерпел 10 поражение в 40 поединках, на его счету 30 побед. Это был первый бой Крылова с марта 2023 года. На счету 35‑летнего Рейеса теперь 15 побед при четырех поражениях. В главном бою турнира бразилец Диего Лопес встретится с австралийцем Алексом Волкановски. В прямом эфире турнир UFC 314 показывают телеканал «Матч ТВ», телеканал «Матч! Боец», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.