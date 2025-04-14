Гаджиев: Чендлер уже не является топ-бойцом

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение американца Майкла Чендлера в поединке с британцем Пэдди Пимблеттом.

© Чемпионат.com

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC 314 и завершилась победой Пимблетта техническим нокаутом в третьем раунде.