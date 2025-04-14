Дана Уайт назвал сроки анонса следующего боя Хамзата Чимаева

Генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что следующий поединок Хамзата Чимаева должен быть анонсирован уже на этой неделе.

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«В эти дни обычно объявляют участников Международной недели боев. Многие хотели бы увидеть Хамзата Чимаева в главном бою… Есть ли шансы? Было бы весело! Ждите вторник», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приемом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.