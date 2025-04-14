Дана Уайт назвал сроки анонса следующего боя Хамзата Чимаева
Генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что следующий поединок Хамзата Чимаева должен быть анонсирован уже на этой неделе.
«В эти дни обычно объявляют участников Международной недели боев. Многие хотели бы увидеть Хамзата Чимаева в главном бою… Есть ли шансы? Было бы весело! Ждите вторник», – сказал Уайт на пресс-конференции.
Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приемом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.