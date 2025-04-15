Волкановски вошел в топ-10 лучших бойцов UFC

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC 314 в Майами (США).

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Новый чемпион в полулегком дивизионе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски вошел в топ-10 лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после победы над бразильцем Диего Лопесом.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC:

1. Ислам Махачев (Россия).

2. Джон Джонс (США).

3. Илия Топурия (Грузия).

4. Мераб Двалишвили (Грузия).

5. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).

6. Магомед Анкалаев (Россия).

7. Белал Мухаммад (США).

8. Александр Волкановски (Австралия).

9. Алекс Перейра (Бразилия).

10. Александр Пантожа (Бразилия).