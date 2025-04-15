Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весовой категории (до 66 кг) австралиец македоно-греческого происхождения Александр Волкановски раскрыл свои планы на 2025 год.

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«В этом году я определённо снова буду драться. Вопрос в том, удастся ли мне дважды выйти в октагон», — сказал Волкановски в интервью изданию TMZ.

Напомним, Волкановски в последнем бою, который состоялся 13 апреля в Майами (штат Флорида, США) на турнире UFC 314, разделил октагон с представителем Бразилии Диего Лопесом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Александра Волкановски единогласным решением судей.