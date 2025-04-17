Кевин Холланд и Висенте Луке планируют бой на UFC 316

32-летний американский средневес UFC Кевин Холланд и его 33-летний соотечественник Висенте Луке планируют провести бой на турнире UFC 316, который состоится 7 июня в США. Об этом сообщает известный инсайдер мира смешанных единоборств Кевин Кейси на своей странице в социальных сетях.

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Напомним, Холланд свой последний бой проводил в марте 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над Гуннаром Нельсоном и закрыл серию из двух поражений.

Что касается Луке, то он свой предыдущий поединок провёл в декабре 2024 года и победил там удушающим приёмом в первом раунде Тембу Горимбо.