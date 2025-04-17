Такер Карлсон взял интервью у Конора Макгрегора

Известный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, желающего стать президентом Ирландии. Двухчасовой разговор состоялся во вторник, 15 апреля, в Дублине (Ирландия).

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