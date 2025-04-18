Джо Роган высказался о возможном возвращении Макгрегора в октагон

Известный эксперт и комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о возможном возвращении ирландца Конора Макгрегора в октагон. Спортсмен не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который проходил летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

© Чемпионат.com