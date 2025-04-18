Джо Роган высказался о возможном возвращении Макгрегора в октагон

Чемпионат.com

Известный эксперт и комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о возможном возвращении ирландца Конора Макгрегора в октагон. Спортсмен не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который проходил летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Джо Роган высказался о возможном возвращении Макгрегора в октагон
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«Если бы мне пришлось делать ставку, то я бы сказал «нет». Не думаю, что он вернётся, ведь он по-прежнему не вернулся, хотя мог бы. Если бы он действительно хотел, он бы вновь стал ходить в тренажёрный зал, сдал необходимые анализы и начал тренироваться. Он сломал палец на ноге. Ладно, я могу это понять. Но прошло два месяца, и что дальше? Кроме того, все эти вечеринки, постоянные тусовки, проблемы с законом, катание на яхтах. Он богат», — сказал Роган в своём подкасте.
Бокс/MMA
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Конор Макгрегор