Украинский боксер похвалил россиянина Ковалева

Украинский боксер Исмаил Силлах поделился мнением о российском коллеге, бывшем чемпионе мира Сергее Ковалеве. Его слова приводит Mma.metaratings.ru.

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Спортсмен похвалил Ковалева и заявил, что тот вписал свое имя в историю.

«Сергей — классный боксер, заслужил свое место кровью и потом», — посчитал он.

19 апреля Ковалев завершил карьеру. В прощальном поединке, который прошел в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», он нокаутировал немца Артура Манна.

В профессиональной карьере 42-летнего Ковалева значатся 36 побед, 5 поражений и 1 ничья. В свою очередь, Манн одержал 22 победы и потерпел 5 поражений.