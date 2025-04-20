Бивол высказался о возможном бое с Усиком

Российский боксер Дмитрий Бивол выказался о возможности проведения боя с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает «Советский спорт».

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«Нет, вряд ли, мы в разных весовых категориях», — заявил Бивол.

Боксер также раскрыл отношение к тому, чтобы попробовать свои силы в смешанных единоборствах (ММА).

«Мне это не особо интересно. Я боксер и пока что в, как его называют часто, поп-боксе не заинтересован, у нас пока большой спорт», — заявил Бивол.

Россиянин 8 апреля отказался от чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе и лишился статуса абсолютного чемпиона мира. Усик является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.