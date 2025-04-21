Боец UFC Евлоев оскорбил русских

Боец UFC Мовсар Евлоев заявил, что «никто не пьет так, как русские». Как сообщает «Царьград», об этом он сказал в интервью Майку Перри.

У Евлоева спросили, употребляет ли он алкоголь, на что спортсмен ответил отрицательно. Тогда ведущий продолжил, что задал этот вопрос, поскольку спортсмен «не совсем из тех мест, откуда остальные русские бойцы».

«Никто не пьет так, как русские. Но мы же мусульмане. Мусульманам не разрешают не пить, не курить, не развлекаться с девушкой», — сказал Евлоев.

Отмечается, что на одном из последних боев выступающий за Россию Евлоев, выражая благодарность за победу, не упомянул РФ. Он высказался лишь об отдельных ее республиках, а также сказал спасибо американцам и казахстанской компании.

Напомним, что Евлоев последний раз выходил в октагон в декабре 2024 года на турнире UFC 310, победив Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. В его активе 19 побед и ни одного поражения.