Бразильский боец UFC сообщил, что договорился о поединке с Чимаевым

Бразильский боец UFC Кайо Борральо сообщил, что согласовал проведение поединка против Хамзата Чимаева, в котором на кону должен стоять временный титул за чемпионский пояс в среднем весе.

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Ранее СМИ сообщали, что чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси из ЮАР выбыл на неопределенный срок из‑за травмы и не сможет провести поединок с Чимаевым.

— Хамзат сказал «да». Единственное, что имеет смысл, это временный пояс! Этот поединок будет масштабнее, чем его бой с Дрикусом (дю Плесси). Запомните мои слова, — написал Борральо в социальной сети X.

Чимаеву 30 лет, за карьеру в UFC он одержал восемь побед в восьми поединках. В активе 32‑летнего Борральо семь побед в семи боях в промоушене.

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