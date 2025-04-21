Царукян рассказал, почему Махачев отказывается от боя с Топурией
Боец‑легковес Арман Царукян рассказал, почему чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отказывается от боя с Илией Топурией. В январе на турнире UFC 311 Царукян должен был биться против Махачева, но снялся из‑за травмы спины. Топурия может провести поединок с россиянином в рамках июньского турнира UFC 317 в Лас‑Вегасе.
— Ислам не хочет с ним драться, потому что если он победит Топурию, люди скажут: «Ты снова победил бойца в полусреднем весе». А если Ислам побьет меня, я думаю, он покончит с этой категорией, — приводит слова Царукяна Red Corner MMA в социальных сетях.