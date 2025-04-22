Роган объяснил, почему Джонс подерётся с Аспиналлом

Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему его соотечественник и чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс подерётся с обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспианллом.

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