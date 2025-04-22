Боец ММА пострадал при взрыве пауэрбанка

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов рассказал в своем Telegram-канале, что пострадал при взрыве пауэрбанка.

Инцидент произошел накануне ночью, в то время, когда спортсмен спал.

«Пауэрбанк взорвался, ребята. Я проснулся, одеяло горит. Я по квартире такие кувырки делал. Смотрю в зеркало: всё лицо в крови. Думаю, что происходит. Потушил одеяло, умылся. Будьте аккуратны! С включенными зарядками, пауэрбанками не спим», — отметил Исмаилов.

Боец отметил, что получил легкий ожог и несколько рассечений на голове.

38-летний Исмаилов является опытным бойцом: на его счету 18 побед в ММА, 3 поражения и одна ничья, пояснили журналисты.

Последний раз в октагон спортсмен выходил 21 июля 2024 года, на поединок с Владимиром Минеевым. Бой длился восемь раундов и завершился победой Минеева, судьи присвоили ее единогласно.