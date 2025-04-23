Бетербиев приступил к тренировкам перед трилогией с Биволом

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев опубликовал видео на своей странице в социальных сетях, где он приступил к кардио-тренировкам перед третьим поединком с действующим обладателем титулов WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

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Напомним, что первый бой между Бетербиева и Биволом состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев. Затем в феврале 2025 года состоялся реванш между этими боксёрами, и тогда уже аналогичным судейским решением победил Бивол.

Ожидается, что под конец 2025 года состоится третий и решающий бой между Биволом и Бетербиевым.